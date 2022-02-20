Главы МИД Ирана и Хорватии обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества

Главы МИД Ирана и Хорватии провели встречу в воскресенье на полях 58-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Во время переговоров были обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере. Стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня.
Министр иностранных дел Ирана также поздравил Гордана Грлич-Радмана по случаю 30-ой годовщины Независимости Хорватии.
Тегеран, 20 февраля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества.
Главы МИД Ирана и Хорватии провели встречу в воскресенье на полях 58-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Похожие новости
-
Амир Абдоллахиян: Мы готовы к хорошему соглашению в кратчайшие сроки
Тегеран, 19 февраля, ИРНА - «Мои коллеги в Вене столкнулись с двойной игрой Запада по поводу…
-
Делегации Ирана и России встретились в Вене
Тегеран, 19 февраля, ИРНА - Делегации Ирана и России встретились в субботу в Вене, поскольку…
-
Иран выступает за хорошую сделку в кратчайшие сроки: Амир Абдоллахиян
Тегеран, 19 февраля, ИРНА - Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахян заявил в субботу,…
Your Comment