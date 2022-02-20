20 февр. 2022 г., 15:11
Journalist ID: 2177
News Code: 84656694
0 Persons

Главы МИД Ирана и Хорватии обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества

Главы МИД Ирана и Хорватии обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества

Тегеран, 20 февраля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и глава МИД Хорватии Гордан Грлич-Радман обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества.

Главы МИД Ирана и Хорватии провели встречу в воскресенье на полях 58-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Во время переговоров были обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере.  Стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня.
Министр иностранных дел Ирана также поздравил Гордана Грлич-Радмана по случаю 30-ой годовщины Независимости Хорватии.

Похожие новости

Your Comment

You are replying to: .
captcha