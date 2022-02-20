Главы МИД Ирана и Хорватии обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества

Главы МИД Ирана и Хорватии провели встречу в воскресенье на полях 58-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Во время переговоров были обсуждены актуальные вопросы развития двустороннего взаимодействия в торгово-экономической сфере. Стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня.

Министр иностранных дел Ирана также поздравил Гордана Грлич-Радмана по случаю 30-ой годовщины Независимости Хорватии.