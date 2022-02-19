19 февр. 2022 г., 22:38
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Амир Абдоллахиян: Мы готовы к хорошему соглашению в кратчайшие сроки

Амир Абдоллахиян: Мы готовы к хорошему соглашению в кратчайшие сроки

Тегеран, 19 февраля, ИРНА - «Мои коллеги в Вене столкнулись с двойной игрой Запада по поводу «текста» и «времени». Я подчеркиваю, что мы готовы прийти к хорошему соглашению как можно скорее, при условии, что другая сторона готова принимать решения», — сказал глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян.

Хосейн Амир Абдуллахян на Мюнхенской конференции по безопасности сказал: «Я очень рад, что сегодня у меня была возможность поговорить с вами о внешней политике нового правительства Исламской Республики Иран».

«На прошлой неделе народ Ирана отпраздновал 43-ю годовщину победы революции, которая под лозунгом независимости, свободы и Исламской Республики представила миру новую модель религиозной демократии. Наши последние выборы в Иране привели к созданию «народного и революционного» правительства», - заявил он.

«Восстановление баланса во внешних отношениях Исламской Республики Иран, будь то с точки зрения отношений с различными географическими районами, или в международных отношениях, таких как политические, экономические и культурные, находится в центре этого изменения во внешней политике Исламской Республики Иран», - отметил он.

«Говоря с вами сейчас, мои коллеги в Вене столкнулись с двойной игрой между Западом по поводу «текста» и «времени». Хочу подчеркнуть, что мы готовы как можно скорее достичь хорошей договоренности при условии готовности другой стороны к принятию необходимых политических решений», - добавил он.

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