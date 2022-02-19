Делегации Ирана и России встретились в Вене

Ранее в тот же день главный переговорщик Ирана Али Багери Кани и заместитель главы ЕС по внешней политике Энрике Мора встретились в отеле Coburg, где проходили переговоры.

Выступая в тот же день на встрече с министром иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в кулуарах 58-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахян заявил, что Иран полон решимости достичь соглашения с группой «Большой пятерки» в кратчайшие сроки.

При этом он отметил, что продолжительность переговоров будет зависеть от поведения и решимости США, а также от приверженности европейских сторон правилам за столом переговоров.