Раиси: Любое соглашение в Вене должно включать отмену санкций, предоставление действующих гарантий

В телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном в субботу президент Раиси сказал, что иранская делегация серьезно относится к переговорам в Вене.

Он отметил, что Исламская Республика Иран в ходе переговоров внесла конструктивные предложения и рассмотрела предложения других сторон на предмет их соответствия интересам иранцев.

Отметив, что иранская делегация неоднократно заявляла, что она приветствует инициативы, которые гарантируют и защищают права иранцев, президент Раиси добавил, что политическое давление или заявления были сделаны для оказания давления на иранцев, что подрывает перспективу достижения соглашения.

Президент Ирана подчеркнул, что любое соглашение в Вене должно включать отмену санкций, предоставление действительной гарантии и прекращение политических вопросов и претензий.

Ссылаясь на историю взаимодействия Исламской Республики Иран с Международным агентством по атомной энергии и многочисленные доклады МАГАТЭ, подтверждающие мирный характер ядерной деятельности Ирана, доказывают, что утверждения некоторых стран являются ложными, Президент Раиси подчеркнул, что для того, чтобы доказать свою добрую волю, Исламская Республика Иран неоднократно подчеркивала профессиональное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии, и в связи с этим им необходимо опасаться обструкционистских действий врагов.

Указав на активную роль Ирана в борьбе с терроризмом наряду с Ираком и Сирией, иранский президент отметил, что если бы не Иран, особенно эффективное противостояние мученика Сулеймани с терроризмом, ИГИЛ уже сегодня развернуло бы свои силы в Европе.

Президент Франции Эммануэль Макрон, со своей стороны, заявил, что на переговорах в Вене достигнут хороший прогресс, и они надеются, что переговоры приведут к выводам как можно скорее.

Президенты Ирана и Франции также обсудили последние события в связи с пандемией COVID-19 и события в регионе.