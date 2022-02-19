Вена является центром событий в важных областях для Ирана и международного сообщества: МИД

Амир Абдоллахиян встретился и провел переговоры со своим австрийским коллегой Александром Шелленбергом на полях 58-й Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

Стороны обсудили и обменялись мнениями по вопросам, представляющим двусторонний и международный интерес, включая текущие переговоры в Вене.

Поблагодарив Австрию за проведение переговоров, Амир Абдоллахиян отметил, что сегодня Вена является центром событий в важных для Ирана и международного сообщества областях.

Выразив большое значение красных линий Ирана и невозможность их игнорирования на переговорах в Вене, он подчеркнул, что если окончательный выбор будет между несогласием с одной стороны и отказом интересов иранцев - в качестве их красной линии - на с другой стороны, окончательный выбор Тегерана состоит в том, чтобы уважать национальные интересы и не нарушать логические и законные красные линии Исламской Республики Иран.

Охарактеризовав создание и установление баланса между правами и обязанностями как очевидный ключ к устойчивости любого соглашения, Амир Абдоллахиян подчеркнул, что теперь западные стороны должны принять свои окончательные решения относительно того, хотят ли они положить конец своему продолжающемуся экономическому терроризму, а также их бездействию и недоверие или желание продолжать свои неприемлемые предлоги.

Высокопоставленный дипломат Ирана подчеркнул, что организация медийной кампании тремя европейскими странами и США для достижения своих целей на переговорах не влияет на решающую миссию переговорщиков по защите интересов иранцев.

Амир Абдоллахиян отметил, что отношения между Ираном и Австрией имеют глубокую историю плюс различные измерения на протяжении нескольких сотен лет, и выразил надежду на развитие этих отношений между двумя государствами.

Министр иностранных дел призвал к решению консульских проблем граждан Ирана, в том числе проблем семей студентов, посещающих своих детей, продления срока проживания некоторых студентов и некоторых банковских проблем проживающих иранцев.

Шелленберг, со своей стороны, указал на свою встречу со всеми главами переговорных делегаций в Вене, заявив, что заключительные шаги переговоров очень сложны и иногда захватывают дух. В некоторые дни может не быть прогресса, но все они должны продолжать свои усилия для достижения соглашения.

Он добавил, что Австрия, хотя и не является членом СВПД, твердо привержена любой возможной помощи переговорам.

По его словам, нет никаких сомнений в том, что восстановление СВПД и возвращение всех сторон к его обязательствам является решением кризиса, который создал бывший президент США и к которому все они обращаются сегодня.

Министр иностранных дел Австрии также указал на твердое намерение Вены всемерно расширять отношения с Тегераном, заявив, что консульские вопросы будут решаться в ходе переговоров между коллегами двух министерств.