Соглашение на переговорах в Вене возможно: канцлер Германии

Шольц сделал это заявление, обращаясь к участникам 58-й Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, высоко оценив действия Европейского союза в области дипломатии.

Канцлер Германии заявил, что переговоры в Вене являются примером внешнеполитических усилий Европы.

Однако он сказал, что переговоры в Вене, Австрия, по возобновлению ядерной сделки 2015 года и отмене антииранских санкций могут закончиться неудачей, если участники переговоров не достигнут соглашения в ближайшее время.

Однако канцлер Германии заявил, что обогащение урана Ираном и приостановка надзора со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) неприемлемы.

Исламская Республика неоднократно подчеркивала, что иранцы хотят использовать ядерную программу в мирных целях. Более того, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи запретил приобретать ядерные бомбы.

МАГАТЭ как ядерный наблюдатель Организации Объединенных Наций неоднократно заявляло, что инспекторы агентства не обнаружили никаких отклонений в ядерной программе Ирана. Даже разведывательные службы США признали, что они не обнаружили в ядерной деятельности Ирана каких-либо отклонений в сторону ядерного оружия.

В качестве жеста доброй воли Тегеран принял участие в длительных переговорах с мировыми державами и они подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД).

Так, Исламская Республика Иран согласилась ограничить свою ядерную деятельность в обмен на снятие антииранских санкций, однако администрация Трампа вышла из ядерной сделки и вновь ввела санкции в отношении Ирана в мае 2018 года.

Однако Тегеран продолжал выполнять свои обязательства по соглашению в течение одного года, в то время как представители Запада, особенно европейцы, не сделали ничего существенного, чтобы выполнить свою часть сделки.

Затем через год после выхода США Иран начал отказываться от своих обязательств по СВПД.

Теперь США и Европа, которые были нелояльны в реализации ядерного соглашения, пытаются разыграть вину и представить Иран стороной, которая должна нести ответственность за ситуацию вокруг СВПД.

Несмотря на то, что Запад не выполнил свои обязательства по ядерному соглашению, Исламская Республика продемонстрировала активное присутствие на восьми раундах заседаний Совместной комиссии СВПД в Вене.

Иран предложил проекты текстов, чтобы проложить путь к достижению консенсуса на переговорах в Вене. Теперь мяч находится на стороне Запада, чтобы решить будущее ядерной сделки.

В другом месте своего выступления Шольц упомянул текущую ситуацию на границе Украины с Россией, выразив надежду, что дипломатия не потерпела неудачу в отношении этого кризиса, и что продолжение переговоров будет иметь важное значение для решения проблемы.