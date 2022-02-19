Глава МИД Ирана считает время и качество важными элементами соглашения

Иранский министр на встрече с немецким коллегой Анналеной Бербоким в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Тегеран ожидает от Берлина сыграть эффективную роль в обеспечении интересов Ирана как потерпевшая сторона после одностороннего выхода США из ядерной сделки.

Стороны обсудили двусторонние, региональные и международные вопросы. Амир Абдоллахиян также на этой встрече выразил готовность Тегерана проводить совместную комиссию двух стран в ближайшем будущем, добавив, что Иран готов к расширению отношений в областях экономики, политики, культуры и науки.

Министры иностранных дел Ирана и Германии также обсудили последнюю ситуацию вокруг переговоров по отмене санкций в Вене. Отвергнув утверждения о поддельных крайних сроков, Амир Абдоллахиян заявил: «Тегеран видит качество соглашения наряду с элементом времени, и если сегодня законные требования Тегерана будут услышаны, соглашение может быть достигнуто в Вене».

Он подчеркнул необходимость предотвращения просчетов на переговорах в последние шаги.

Немецкий министр иностранных дел также, в свою очередь, приветствовала расширение всеобщих связей с Ираном. Она сделала акцент на активизации усилий для достижения хорошего соглашения в Вене.

Глава МИД Ирана в пятницу отправился в Германию для участия в 5-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере политики безопасности.