Амир Абдоллахиян подчеркнул необходимость снятия санкций, несовместимых с СВПД

Он на встрече с нидерландской коллегой Вопке Хукстра в кулуарах 58-й Мюнхенской конференции по безопасности в субботу сделал акцент на расширении всеобщих связей и выполнении соглашений между двумя странами.
Говоря о последней ситуации вокруг переговоров по отмене санкций в Вене, Амир Абдоллахиян заявил о необходимости отмены санкций, несовместимых с СВПД, и соблюдения красной линии Ирана.
Иранский министр иностранных дел также заявил о ситуации в Афганистане, призвав международное сообщество к поставке гуманитарной помощи в страну.
По его словам, ситуация в Йемене не приносит выгоды региональным странам. «Все страны должны предпринять усилия положить конец гуманитарной катастрофе и военной агрессии в Йемене», добавил он.
Глава МИД Нидерландов выразила надежду посетить Тегеран в ближайшем будущем, заявив о готовности к развитию двусторонних связей с Ираном.
Глава МИД Ирана в пятницу отправился в Германию для участия в 5-й Мюнхенской конференции по безопасности.
Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере политики безопасности.
Тегеран, 19 февраля, ИРНА – Глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян подчеркнул необходимость снятия всех санкций, несовместимых с Совместным всеобъемлющим плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Он на встрече с нидерландской коллегой Вопке Хукстра в кулуарах 58-й Мюнхенской конференции по безопасности в субботу сделал акцент на расширении всеобщих связей и выполнении соглашений между двумя странами.
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