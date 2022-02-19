Амир Абдоллахиян подчеркнул необходимость снятия санкций, несовместимых с СВПД

Он на встрече с нидерландской коллегой Вопке Хукстра в кулуарах 58-й Мюнхенской конференции по безопасности в субботу сделал акцент на расширении всеобщих связей и выполнении соглашений между двумя странами.

Говоря о последней ситуации вокруг переговоров по отмене санкций в Вене, Амир Абдоллахиян заявил о необходимости отмены санкций, несовместимых с СВПД, и соблюдения красной линии Ирана.

Иранский министр иностранных дел также заявил о ситуации в Афганистане, призвав международное сообщество к поставке гуманитарной помощи в страну.

По его словам, ситуация в Йемене не приносит выгоды региональным странам. «Все страны должны предпринять усилия положить конец гуманитарной катастрофе и военной агрессии в Йемене», добавил он.

Глава МИД Нидерландов выразила надежду посетить Тегеран в ближайшем будущем, заявив о готовности к развитию двусторонних связей с Ираном.

Глава МИД Ирана в пятницу отправился в Германию для участия в 5-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков, которые обсуждают новые инициативы в сфере политики безопасности.