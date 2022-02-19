Иран выступает за хорошую сделку в кратчайшие сроки: Амир Абдоллахиян

Иранский министр сделал это заявление на встрече со своим итальянским коллегой Луиджи Ди Майо в кулуарах 58-й Мюнхенской конференции по безопасности (MSC), на которой обе стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.

Амир Абдоллахян высоко оценил передачу Италией партии вакцин против COVID-19 в Иран.

По его словам, иранское правительство во главе с президентом Эбрахимом Раиси следит за отношениями с Европой со сбалансированным взглядом на разные страны континента.

Министр иностранных дел выразил надежду, что вскоре он примет своего итальянского коллегу в Тегеране.

Министр иностранных дел Италии, со своей стороны, заявил, что Рим считает своим долгом продолжать как двустороннее, так и многостороннее сотрудничество с Тегераном.

Отметив, что итальянские экономические секторы сохранили свои отношения со своими союзниками даже в самые жесткие санкционные времена, Ди Майо сказал, что они будут продолжать делать это независимо от развития событий на венских переговорах между Ираном и мировыми державами.