20 февр. 2022 г., 22:52
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Глава иранской делегации провел встречу с Мора

Глава иранской делегации провел встречу с Мора

Тегеран, 20 февраля. ИРНА — Замглавы МИД Ирана, глава иранской делегации на переговорах в Вене провел в воскресенье встречу с политическим директором Европейской внешнеполитической службы Энрике Мора.

Дипломаты обсудили ход переговоров в Вене по отмене санкций против Ирана, и восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Ранее, 16 февраля Багери заявил, что стороны на переговорах в Вене ближе, чем когда-либо, к заключению соглашения по ядерной сделке.

"После многих недель интенсивных переговоров мы как никогда близки к соглашению. В то же время соглашения не будет до тех пор, пока не будет согласовано все",  написал он в Twitter.

"Партнерам по переговорам нужно придерживаться реалистичного подхода, избегать неуступчивости и учитывать уроки последних четырех лет. Пришло время серьезных решений", добавил Багери.

8 февраля в Вене после перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления ядерной сделки в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение.

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