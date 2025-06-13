Правительство ИРИ: мы не были инициаторами войны, но завершение этой истории будет написано рукой Ирана

"Ночной удар сионистского режима по территории Ирана, повлекший за собой гибель наших граждан и командиров, наглядно продемонстрировал, что этот незаконный режим не признает ни одного международного закона", — говорится в документе.

Иранские власти назвали атаку "трусливой и террористической" и подчеркнули, что это произошло на фоне дипломатических усилий по решению ядерного вопроса, что, по мнению Тегерана, свидетельствует о страхе Израиля перед растущим влиянием Ирана на международной арене.

"Мы, как единый народ, правительство и государственная власть, имеем полное право на ответ и месть", — подчеркивается в заявлении. Правительство Ирана заверило, что все необходимые политические, правовые и оборонные меры уже начали реализовываться, "чтобы лишить сна сионистский режим".

Тегеран также призвал Совет Безопасности ООН отреагировать на действия Израиля, однако отметил, что не намерен полагаться исключительно на международные институты.

"Это голос всего иранского народа и государства, который свидетельствует: мы не начинали войну. Но завершение этой истории будет написано рукой Ирана", — отмечается в завершении документа.