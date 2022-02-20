20 февр. 2022 г., 16:33
Journalist ID: 2177
News Code: 84656876
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В парламенте Ирана назвали условие заключения сделки в Вене

В парламенте Ирана назвали условие заключения сделки в Вене

Тегеран, 20 февраля. ИРНА — 250 депутатов иранского меджлиса (парламента) подписали заявление с требованием предоставить гарантии отмены антииранских санкций в случае заключения соглашения на проходящих в Вене переговорах.

В своем заявлении депутаты иранского парламента обратились к президенту Ирана Эбрахиму Раиси с требованием предоставить гарантии отмены санкций в отношении Тегерана в случае заключения сделки по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Иранские парламентарии также потребовали США и европейские страны предоставить Ирану гарантии того, что США повторно не выходят из СВПД.
Они также выступили за скорейшую отмену санкций, введенных в отношении Ирана администрацией США после выхода бывшего президента США Дональда Трампа из СВПД в 2018 году.

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