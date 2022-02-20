В парламенте Ирана назвали условие заключения сделки в Вене

В своем заявлении депутаты иранского парламента обратились к президенту Ирана Эбрахиму Раиси с требованием предоставить гарантии отмены санкций в отношении Тегерана в случае заключения сделки по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Иранские парламентарии также потребовали США и европейские страны предоставить Ирану гарантии того, что США повторно не выходят из СВПД.
Они также выступили за скорейшую отмену санкций, введенных в отношении Ирана администрацией США после выхода бывшего президента США Дональда Трампа из СВПД в 2018 году.
Тегеран, 20 февраля. ИРНА — 250 депутатов иранского меджлиса (парламента) подписали заявление с требованием предоставить гарантии отмены антииранских санкций в случае заключения соглашения на проходящих в Вене переговорах.
В своем заявлении депутаты иранского парламента обратились к президенту Ирана Эбрахиму Раиси с требованием предоставить гарантии отмены санкций в отношении Тегерана в случае заключения сделки по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Похожие новости
-
Глава МИД: Иран призывает США и «евротройку» проявить решимость
Тегеран, 20 февраля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян призвал США…
-
Переговоры в Вене: Вашингтону следует предпринять шаги
Тегеран, 20 февраля. ИРНА — Все участники переговоров по возвращению к соблюдению Совместного…
-
В белом доме оценили переговоры по иранской ядерной сделке в Вене
Тегеран, 18 февраля. ИРНА — Доступно достижение соглашения, в котором учитываются интересы…
Your Comment