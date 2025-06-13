Генштаб ВС: ответ Вооружённых сил ИРИ будет сокрушительным и заставит врагов сожалеть

«Авантюристическая и агрессивная акция сионистского режима в предрассветные часы пятницы, 13 июня, выразившаяся в нападении на ряд районов страны, включая как гражданские, так и военные объекты, привела к мученической гибели и ранениям группы наших дорогих соотечественников, среди которых были женщины и дети, а также ряда командиров Вооружённых сил», - отмечается в документе.

Центр коммуникаций Генерального штаба Вооружённых сил, решительно осудив это явное преступление сионистского врага, противоречащее всем международным нормам, заверил доблестный и мужественный народ, что ответ Вооружённых сил Исламской Республики Иран организаторам, исполнителям и пособникам этого акта будет сокрушительным и заставит их сожалеть о содеянном.

Ранним утром сегодня, в пятницу 13 июня, сионистский режим совершил террористическое нападение на Тегеран и несколько других городов, в результате чего мученическую смерть приняли ряд военных командиров, ученых и гражданских лиц.

В связи с этим преступлением сионистского режима Верховный лидер Ирана в своём обращении к народу заявил, что сионистский режим должен быть готов к суровому возмездию.

«Пусть режим ждет суровое наказание. Могущественные руки Вооруженных Сил Исламской Республики не оставят его в покое, по воле Аллаха», - подчеркнул Лидер.