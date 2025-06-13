Аятолла Хаменеи: сионистский режим, несомненно, постигнет мучительная участь

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Великий народ Ирана! Сегодня ранним утром сионистский режим своими грязными и запятананными кровью руками совершил преступление в нашей дорогой стране и, нанеся удары по жилым районам, больше, чем прежде продемонстрировал свою мерзкую натуру. Пусть режим ждет суровое наказание. Могущественные руки Вооруженных Сил Исламской Республики не оставят его в покое, по воле Аллаха. В результате ударов врагов мученически погибли ряд командиров и ученых. Их заместители и сотрудники незамедлительно выполнят свой долг, дай Аллах. Сионистский режим этим своим преступлением подготовил для себя горькую и мучительную участь и, несомненно, она постигнет его.

Сейед Али Хаменеи

23 хордада 1404 г.

13 июня 2025 г.