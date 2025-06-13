Министерство обороны Ирана: Вооруженные силы готовы к суровому возмездию для сионистского режима

В тексте заявления Министерства обороны говорится: "Могущественная рука Вооруженных сил Исламской Республики Иран, в соответствии с приказами Верховного Главнокомандующего и при поддержке народа, готова нанести суровое и поучительное наказание. Сионистский режим, несомненно, заплатит полную цену за это преступление".