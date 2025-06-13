13 июн. 2025 г., 10:40
??????? ID: 85861219
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1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Министерство обороны Ирана: Вооруженные силы готовы к суровому возмездию для сионистского режима

13 июн. 2025 г., 10:40
??????? ID: 85861219
Министерство обороны Ирана: Вооруженные силы готовы к суровому возмездию для сионистского режима

Тегеран, 13 июня, ИРНА — Министерство обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана в своем заявлении подчеркнуло: "Могущественная рука Вооруженных сил Исламской Республики Иран, в соответствии с приказами Верховного Главнокомандующего и при поддержке народа, готова нанести суровое и поучительное наказание сионистскому режиму".

В тексте заявления Министерства обороны говорится: "Могущественная рука Вооруженных сил Исламской Республики Иран, в соответствии с приказами Верховного Главнокомандующего и при поддержке народа, готова нанести суровое и поучительное наказание. Сионистский режим, несомненно, заплатит полную цену за это преступление".

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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