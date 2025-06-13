Осведомлённый источник: Иран решительно ответит на атаки сионистского режима

«Ответ Ирана на операцию сионистского режима в предрассветные часы пятницы будет решительным», - заявил он.

Ранним утром сегодня, в пятницу 13 июня, сионистский режим совершил террористическое нападение на Тегеран и несколько других городов, в результате чего мученическую смерть приняли ряд военных командиров, ученых и гражданских лиц.

В связи с этим преступлением сионистского режима Верховный лидер Ирана в своём обращении к народу заявил, что сионистский режим должен быть готов к суровому возмездию.

«Пусть режим ждет суровое наказание. Могущественные руки Вооруженных Сил Исламской Республики не оставят его в покое, по воле Аллаха», - подчеркнул Лидер.