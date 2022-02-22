На переговорах в Вене необходимо решить ключевые вопросы

Об этом написал во вторник в своем Twitter политический директор Европейской внешнеполитической службы Энрике Мора.

"Венские переговоры переживают решающий момент. Мы приближаемся к концу после десяти месяцев переговоров. Результат все еще неясен. Ключевые проблемы должны быть исправлены. Но все делегации полностью вовлечены", написал Мора в своем Twitter.

8 февраля в Вене после перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления ядерной сделки в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение.

Ранее, 16 февраля Багери заявил, что стороны на переговорах в Вене ближе, чем когда-либо, к заключению соглашения по ядерной сделке.

"После многих недель интенсивных переговоров мы как никогда близки к соглашению. В то же время соглашения не будет до тех пор, пока не будет согласовано все", написал он в Twitter.

"Партнерам по переговорам нужно придерживаться реалистичного подхода, избегать неуступчивости и учитывать уроки последних четырех лет. Пришло время серьезных решений", добавил Багери.