22 февр. 2022 г., 18:34
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Постпред РФ в Вене: переговоры по восстановлению иранской сделки подходят к финишу

Постпред РФ в Вене: переговоры по восстановлению иранской сделки подходят к финишу

Москва, 22 февраля. ИРНА — Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе подходят к финишной черте. Об этом как передает ТАСС во вторник сообщил руководитель российской делегации на иранских переговорах, постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Встретился с представителем ЕС на переговорах в Вене Энрике Мора. Обменялись взглядами на текущее положение дел. Судя по всему, переговоры о восстановлении СВПД подходят к финишной черте", - написал Ульянов на своей странице в Twitter.

В Вене идет восьмой раунд переговоров с целью восстановления СВПД в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа идет в рамках консультаций Совместной комиссии Ирана и "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция), отдельных консультаций с США без участия исламской республики, а также в формате трех рабочих групп. Переговорщики вырабатывают проект итогового соглашения. Как предполагается, восьмой раунд может стать последним, переговорщики были настроены завершить работу в феврале 2022 года.

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