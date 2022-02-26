Глава иранского МИД: мы работаем над текстом окончательного соглашения по СВПД

"Мы серьезно работаем над текстом окончательного соглашения. Сегодня у меня состоялся телефонный разговор с Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем", написал Амир Абдоллахиян в своем Twitter.

Ранее в субботу, в ходе телефонного разговора с Боррелем глава иранского МИД заявил, что Тегеран стремится к хорошей договоренности, но в рамках своих национальных интересов и с учетом красных линий на переговорах. "Иран ни за что не откажется от своих красных линий", подчеркнул глава иранской дипломатии.

Дипломаты также отметили, что переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе достигли критической стадии, добавив, что все стороны уже успешно прошли большую часть пути.