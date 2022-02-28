28 февр. 2022 г., 20:09
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News Code: 84666810
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Багери и Мора провели переговоры в Вене

Багери и Мора провели переговоры в Вене

Тегеран, 28 февраля. ИРНА — Замглавы МИД Ирана, глава иранской делегации на переговорах в Вене провел в понедельник встречу с политическим директором Европейской внешнеполитической службы Энрике Мора.

В понедельник, после консультаций с иранскими властями в Вену прибыл из Тегерана глава иранской делегации, заместитель министра иностранных дел Али Багери Кани для продолжения переговоров по отмене санкций и восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Ранее Багери заявил, что для достижения договоренности, нужны конкретные решения, которые должна принять западная сторона.  "Как бы мы ни были близки к финишной прямой, это никак не означает гарантий того, что она будет преодолена", написал дипломат в своем Twitter, отметив, что для того, чтобы сделать последний шаг требуются бдительность, более уверенный шаг, большее креативности и сбалансированный подход.

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