Переговоры в Вене в ожидании решения США, заявил источник

Он в среду заявил, что за последние недели благодаря доброй воле и инициативе иранской делегации переговоры в Вене значительно продвигались вперед. «Соглашение между Ираном и МАГАТЭ по подготовке дорожной карты для решения оставшихся вопросов также показывает этот прогресс», отметил источник.

По его словам, американская делегация затормозила процесс достижения хорошего соглашения, отказав от принятия политического решения.

Источник, близкий к переговорам заявил, что американская делегация в Вене ожидает получения необходимой инструкции для решения оставшихся вопросов. «Соглашение в Вене требует ответа США на предложения, поднятые на переговорах больше, чем когда-либо», добавил он.

Старший переговорщик Ирана Али Багери Кани, который во вторник вернулся в Тегеран для консультации, в среду отправился в Вену.

27 декабря в Вене начался восьмой раунд переговоров, участники которого доработали проект текста соглашения, но еще осталось некоторые нерешанные спорные вопросы.