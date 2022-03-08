Багери в среду отправится в Вену

Во вторник, Багери с кратким визитом вернулся в Тегеран на консультации с властями страны. Завтра он прибудет в австрийскую столицу для продолжения переговоров по отмене санкций и восстановлению СВПД.
С 27-го декабря в Вене проходит восьмой раунд переговоров по отмене санкций в отношении Ирана, а также восстановлению СВПД. Участники переговоров уже занимаются доработкой проекта соглашения.
Иранская сторона неоднократно заявляла, что готова к заключению договоренности, однако достижение окончательного соглашения требует политического решения противоположной стороны.
Тегеран, 8 марта. ИРНА — Глава иранской делегации на переговорах в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе Али Багери в среду отправится в австрийскую столицу для продолжения переговоров.
Во вторник, Багери с кратким визитом вернулся в Тегеран на консультации с властями страны. Завтра он прибудет в австрийскую столицу для продолжения переговоров по отмене санкций и восстановлению СВПД.
Похожие новости
-
Переговоры в Вене: заключительное соглашение требует решения западной стороны
Тегеран, 7 марта, ИРНА – Несмотря на то, что венские переговоры значительно продвинулись вперед,…
-
МАГАТЭ исключило одно место в Иране из списка объектов, находящихся под вопросом гарантии
Тегеран, 7 марта, ИРНА - Постоянный представитель Ирана при международной организации в Вене…
-
Багери провел переговоры с политическим директором ЕС
Тегеран, 6 марта. ИРНА — Замглавы МИД Ирана по политическим вопросам, глава иранской делегации…
Your Comment