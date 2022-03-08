Багери в среду отправится в Вену

Во вторник, Багери с кратким визитом вернулся в Тегеран на консультации с властями страны. Завтра он прибудет в австрийскую столицу для продолжения переговоров по отмене санкций и восстановлению СВПД.

С 27-го декабря в Вене проходит восьмой раунд переговоров по отмене санкций в отношении Ирана, а также восстановлению СВПД. Участники переговоров уже занимаются доработкой проекта соглашения.

Иранская сторона неоднократно заявляла, что готова к заключению договоренности, однако достижение окончательного соглашения требует политического решения противоположной стороны.