8 мар. 2022 г., 20:07
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Багери в среду отправится в Вену

Багери в среду отправится в Вену

Тегеран, 8 марта. ИРНА — Глава иранской делегации на переговорах в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе Али Багери в среду отправится в австрийскую столицу для продолжения переговоров.

Во вторник, Багери с кратким визитом вернулся в Тегеран на консультации с властями страны. Завтра он прибудет в австрийскую столицу для продолжения переговоров по отмене санкций и восстановлению СВПД.
С 27-го декабря в Вене проходит восьмой раунд переговоров по отмене санкций в отношении Ирана, а также восстановлению СВПД. Участники переговоров уже занимаются доработкой проекта соглашения.
Иранская сторона неоднократно заявляла, что готова к заключению договоренности, однако достижение окончательного соглашения требует политического решения противоположной стороны.

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