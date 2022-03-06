6 мар. 2022 г., 18:38
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News Code: 84673567
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Багери провел переговоры с политическим директором ЕС

Багери провел переговоры с политическим директором ЕС

Тегеран, 6 марта. ИРНА — Замглавы МИД Ирана по политическим вопросам, глава иранской делегации на переговорах в Вене провел в воскресенье встречу с политическим директором Европейской внешнеполитической службы Энрике Мора.

Главный переговорщик Ирана и координатор Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделке.
Ранее также состоялась встреча Багери и представителей евротройки (Великобритания, Франция и Германия). На переговорах также присутствовал политический директор ЕС.
С 27-го декабря в Вене проходит восьмой раунд переговоров по отмене санкций в отношении Ирана, а также восстановлению СВПД. Участники переговоров участники переговоров уже занимаются доработкой проекта соглашения.
Иранская сторона неоднократно заявляла, что готова к заключению договоренности, однако достижение окончательного соглашения требует политического решения противоположной стороны.

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