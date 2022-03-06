Багери провел переговоры с политическим директором ЕС

Главный переговорщик Ирана и координатор Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделке.
Ранее также состоялась встреча Багери и представителей евротройки (Великобритания, Франция и Германия). На переговорах также присутствовал политический директор ЕС.
С 27-го декабря в Вене проходит восьмой раунд переговоров по отмене санкций в отношении Ирана, а также восстановлению СВПД. Участники переговоров участники переговоров уже занимаются доработкой проекта соглашения.
Иранская сторона неоднократно заявляла, что готова к заключению договоренности, однако достижение окончательного соглашения требует политического решения противоположной стороны.
Тегеран, 6 марта. ИРНА — Замглавы МИД Ирана по политическим вопросам, глава иранской делегации на переговорах в Вене провел в воскресенье встречу с политическим директором Европейской внешнеполитической службы Энрике Мора.
Главный переговорщик Ирана и координатор Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделке.
Похожие новости
-
Ульянов назвал оставшиеся вопросы на переговорах незначительными, но важными
Вена, 6 марта, ИРНА – Текст заключительного соглашения уже доработан, но еще остались некоторые…
-
Достигнуто ли окончательное соглашение по СВПД?
Тегеран, 4 марта. ИРНА — Переговоры по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий…
-
Иран: преждевременные хорошие новости не заменяют хорошего соглашения в Вене
Тегеран, 4 марта. ИРНА — В Вене продолжаются переговоры по возобновлению Совместного всеобъемлющего…
Your Comment