Багери провел переговоры с политическим директором ЕС

Главный переговорщик Ирана и координатор Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной сделке.

Ранее также состоялась встреча Багери и представителей евротройки (Великобритания, Франция и Германия). На переговорах также присутствовал политический директор ЕС.

С 27-го декабря в Вене проходит восьмой раунд переговоров по отмене санкций в отношении Ирана, а также восстановлению СВПД. Участники переговоров участники переговоров уже занимаются доработкой проекта соглашения.

Иранская сторона неоднократно заявляла, что готова к заключению договоренности, однако достижение окончательного соглашения требует политического решения противоположной стороны.