Переговоры в Вене: заключительное соглашение требует решения западной стороны

Как сообщает корреспондент ИРНА, переговоры в Вене достигли момента, когда западные страны должны подготовить почву для достижения хорошего соглашения, отказав от нереалистичного подхода и красных линий Ирана.

Главный переговорщик Ирана Али Багери Кани в воскресенье провел встречу с представителем ЕС на переговорах в Вене Энрике Морой, чтобы обсудить последние события в переговорном процессе.

Сионистский режим за последние три недели попытался саботировать переговоры. Сионистские власти предприняли усилия, чтобы предотвратить заключение любого соглашения между Ираном и США на встрече с представителями группы «пятерки» и Соединенных Штатов.

Сионистский режим также в очередной раз повторял свои пустые и необоснованные обвинения в адрес Ирана.



Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в субботу прибыл в Тегеран для решения вопросов, касающихся соглашения о гарантиях по ядерной сделке. МАГАТЭ и Организация по атомной энергии Ирана в совместном заявлении сообщили, что стороны договорились в ходе визита Гросси в Тегеран продолжить сотрудничество для урегулирования нерешенных вопросов касательно инспекций на трех спорных ядерных объектах.

Гросси назвал свою встречу с главой ОАЭИ конструктивной, подчеркнув, что МАГАТЭ никем ни руководится и имеет независимый характер.

Восьмой раунд переговоров по отмене санкций начался с 27 декабря в Вене. Участники в эти дни подготовят проект соглашения и предпринимают решение об спорных вопросах.