Прямой диалог с США: Тегеран примет решение на основе поведения Вашингтона

Он в своем еженедельном брифинге назвал неизменной позицию Ирана по прямым переговорам с США. «Не зная, каким будет результат, мы не примем решения о диалоге с Вашингтоном. Иран примет решение согласно поведению США, а не на основе неясных сообщений», добавил он.

"Всем известно, что Соединенные Штаты покинули СВПД и хотят вернуться. Обязательства, которые они должен взять на себя, понятны и нам, и группе "пятерки". Просить о прямых переговорах имеет смысл только в том случае, если мы знаем причину встречи", отметил дипломат.

Хатибзаде подчеркнул, что Иран пока не наблюдается изменения в поведении Соединенных Штатов, и максимальное давление на иранский народ продолжится.

Визит Гросси в Иран

Указав на недавнее соглашение между Ираном и МАГАТЭ, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства заявил, что визит гендиректора МАГАТЭ состоялся в рамках технических вопросов. «Переговоры в Вене стали предисловием этой поездки. У нас будет совместное сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии на основе совместном заявлении. Исламская Республика уже ответила на вопросы агентства, но на эти вопросы нужно было еще раз ответить в рамках технических рамок и на определенный период времени», пояснил Хатибзаде.

По его словам, есть прямая связь между закрытием процесса вопросов МАГАТЭ и достижением соглашения в Вене.

Хатибзаде заверил, что соглашение доступно в кратчайшее время, если надлежащего ответа Вашингтона на требования Ирана. «Мы не примем никаких крайних сроков. Наш критерий – хорошее соглашение, при котором обеспечены интересы народа», подчеркнул иранский дипломат.

Напомним, Рафаэль Гросси в субботу прибыл в Тегеран для решения вопросов, касающихся соглашения о гарантиях по ядерной сделке. МАГАТЭ и Организация по атомной энергии Ирана в совместном заявлении сообщили, что стороны договорились в ходе визита Гросси в Тегеран продолжить сотрудничество для урегулирования нерешенных вопросов касательно инспекций на трех спорных ядерных объектах.

Россия сыграла конструктивную роль на переговорах в Вене

В ответ на вопрос о высказываниях министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о влиянии санкций на торговые отношения между Тегераном и Москвой, Хатибзаде заявил: «Мы ожидаем слышать того, что было сказано, через дипломатические канали. Нам известно, что переговоры идут на своем пути. Ясно, что мирное ядерное сотрудничество Ирана не должно быть ограничено или затронуто».

Глава МИД РФ Сергей Лавров в субботу заявил, что Россия потребовала от США письменных гарантий того, что санкции Запада не будут препятствовать полноценному торгово-экономическому и инвестиционному взаимодействию Москвы и Тегерана в случае восстановления СВПД.

Он добавил, что позиция России до сих пор была конструктивна. Мы собрались в Вене, чтобы достичь совместного соглашения.

Хатибзаде также назвал позицию КНР конструктивной в Вене.

Внешняя политика Исламской Республики Иран выступает против войны

«Внешняя политика Исламской Республики Иран выступает против войны как решение кризисов, учитывая геополитику региона, международные договоры и соглашения между странами», отметил пресс-секретарь МИД Ирана, говоря о позиции Ирана по кризису на Украине.

«Мы с первого дня объявили свою позицию по Украине. То, что сейчас происходит в этом регионе, является результатом действий НАТО. Мы призывали все стороны к прекращению огня, чтобы устранить озабоченности двух стран на фоне дипломатии», подчеркнул он. «Мы будем взаимодействовать с нашими друзьями в России, чтобы установить срочное прекращение огня. Соглашения между СССР и Украиной всем известны, естественно, что народы должны поддерживать свои правительства в таких ситуациях», отметил Хатибзаде.