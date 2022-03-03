Переговоры в Вене и политические решения, компенсирующие максимальное давление

Переговоры подошли к ключевым моментам, и, по словам старшего российского переговорщика, «до финиша осталась всего одна минута». Однако для прохождения этого этапа требуется настоящая воля и принятие необходимых мер для решения оставшихся вопросов.

«Мы очень близки к финишной черте, но есть еще некоторые вопросы, которые необходимо решить», — заявил вчера вечером журналистам глава российской переговорной группы Михаил Ульянов. Он заявил, что эти вопросы могут быть решены в любое время с последующим заседанием ядерной сделки для утверждения окончательного соглашения.

Оставшиеся вопросы являются частью красных линий Ирана и, по сути, частью кампании максимального давления администрации Трампа на Иран с целью уничтожить ядерную сделку. По сути, выход США из соглашения 2015 года был не только нарушением принципа соглашения, но и неоправданной односторонней акцией, направленной на полное уничтожение документа, утвержденного СБ ООН. Между тем, европейские страны, хотя, казалось бы, и пришли к соглашению, не оправдали ожиданий Ирана по восстановлению баланса в соглашении.

В настоящее время, когда переговоры завязаны на политической воле Запада, вместо принятия политических решений на переговорахй, они прибегают к медийным рычагам и тактикам пропаганды, чтобы отговорить Иран от его позиций. В последние дни Запад через освещение в СМИ оставшихся вопросов гарантий, связанных с ядерной сделкой, делал вид, что этот вопрос не имеет ничего общего с нынешними переговорами в Вене и что Иран должен отозвать свою просьбу решить эти вопросы.

И это при том, что вопрос о гарантиях поднимался с самого начала в рамках совместного проекта сионистского режима и администрации Трампа с целью делегитимации ядерной программы Исламской Республики Иран и в рамках кампании максимального давления.

Разумеется, вопрос о гарантиях и полемика в СМИ по этому поводу был сначала поднят премьер-министром сионистского режима, а затем продолжен западными СМИ и переговорщиками. «Гарантии являются неотъемлемой частью системы нераспространения и отделены от ядерной сделки, — недавно написал в Твиттере высокопоставленный британский переговорщик Стефани Аль-Хак. Мы всегда отвергаем любые попытки поставить под угрозу независимость Международного агентства по атомной энергии».

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси также прокомментировал вчера, что С Ираном продолжаются различные консультации по урегулированию споров по гарантиям, а переговоры по урегулированию спора Агентства по гарантиям с Ираном не зависят от переговоров в Вене.

Но дело в том, что в основе этого дела лежат претензии сионистского режима и носит политический характер с целью уничтожения ядерной сделки. Израильская делегация в Вене все еще работает над тем, чтобы не допустить разрешения дела Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). В последние недели сионисты неоднократно пытались повлиять на это дело публично и в частном порядке.

Исламская Республика Иран подчеркивает, что для достижения окончательного соглашения требуются бдительность, большая настойчивость, больший творческий потенциал и сбалансированный подход к последнему шагу. С этой точки зрения есть определенные решения, которые должны принять западные стороны.