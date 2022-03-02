Каковы особенности возможной сделки по СВПД в Вене?

Как передает корреспондент ИРНА достижение договоренности на переговрах в Вене не толкьо не является оканчательным, но и есть возможность провала переговоров, потому что противоположная сторона до сих пор отказывается выполнять некоторые требования Ирана.

Ранее президент Ирана Эбрахим Раиси в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что любое соглашение в Вене должно включать отмену санкций, предоставление действительных гарантий и прекращение политических вопросов и претензий.

Иран и «4+1» при участии США уже почти год ведут переговоры о возможном возвращении Вашингтона в СВПД, из которого вышел в 2018 году бывший президент США Дональд Трамп.

Переговорные группы в Вене достигли договоренности по многим вопросам. В ходе переговоров в Вене подготовлено более 98 процентов проекта. Об этом заявил в понедельник официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде. Но три основных запроса Ирана до сих пор остались без ответа, в результате чего окончательная сделка остается в подвешенном состоянии.

Иран заявил, что США должны дать гарантии того, что никакая будущая администрация не сможет легко сорвать сделку, как это сделал Трамп, снятие санкций США должно быть проверено Ираном до того, как Тегеран начнет выполнять свою часть обязательств, а МАГАТЭ должно закрыть дело о ядерной деятельности Ирана.

По сведениям нашего корреспондента, оставшиеся вопросы настолько важны, что могут решить судьбу переговоров.

Некоторые детали возможной сделки согласно корреспонденту ИРНА:

Совместная комиссия по СВПД

Любая возможная сделка будет заключена в рамках Совместной комиссии СВПД и будет включать три основных направления: требования Ирана о снятии санкций, опасения противоположной стороны по поводу ядерной деятельности Ирана и пути повторного выполнения условий СВПД.

Итак, любая возможная сделка будет иметь три приложения: 1) снятие санкций; 2) ядерные меры; 3) план повторного внедрения.

Условная реализация возможной сделки

Реализация возможной сделки в Вене будет практически условной, так как подтвердит возможность применения пункта 26 СВПД о приостановке реализации сделки частично или в целом.

Это могло бы стать существенной гарантией выживания и эффективности сделки, позволяя Ирану быстро восстановить свой ядерный потенциал в случае ее нарушения другими сторонами.

Проверка и гарантии

Принимая во внимание плохую репутацию США в реализации СВПД, Иран всегда настаивал на надежности возможной сделки. Требование Ирана в этой связи заключается в том, чтобы снятие санкций США сначала было проверено Тегераном.

Процесс проверки должен осуществляться как в оперативной, так и в правовой сферах одновременно с реализацией решений Совместной комиссии.

Кроме того, США не будут считаться членом СВПД до тех пор, пока не выполнят все свои обязательства, а Иран не подтвердит снятие санкций в течение значительного промежутка времени.

Механизм разрешения споров

СВПД имеет механизм разрешения споров, который позволяет любому участнику активировать его в случае существенного нарушения другим участником сделки.

На этот раз, из-за плохой репутации США в злоупотреблении механизмом, участники согласились взять на себя обязательство в вожможной сделке противостоять любому злоупотреблению механизмом индивидуально и коллективно.

Области снятия санкций

Было согласовано, что возможная сделка в Вене обеспечит отмену санкций, ранее снятых в рамках СВПД, и всех санкций, несовместимых с СВПД.

Более того, противоположная сторона согласилась взять на себя новые обязательства, чтобы облегчить получение Ираном выгоды от снятия санкций.

Увеличение ядерного потенциала Ирана

Иранским переговорщикам удалось защитить ядерные достижения Ирана, достигнутые за годы санкций после выхода США из СВПД.

Соблюдение сроков исследований и разработок

Одним из важных аспектов развития иранской ядерной программы стала реализация важных мер в области исследований и разработок. Среди прочего, Иран добился больших успехов в производстве передовых центрифуг с помощью ученых нашей страны. Одной из забот и усилий западных стран было обратить вспять прогресс Ирана в этой области.

Это требование было встречено как сопротивлением иранской переговорной команды, так и тем, что полученные знания были практически необратимы.

В области исследований и разработок центрифуг корреспондент IRNA слышал, что сроки исследований и разработок соответствуют ядерной сделке, а также что Иран в ближайшие десять лет сможет начать массовое производство передовых центрифуг. Поэтому в потенциальном соглашении сохранены потенциальные возможности в этой области.

Соблюдение сроков ядерной сделки

Запад всегда требовал более широкого и долгосрочного соглашения с Ираном. Это означает, что ограничения в отношении Ирана должны быть увеличены как с точки зрения продолжительности, так и объема соглашения. Западные власти неоднократно давали понять, что пытаются включить в ядерную сделку неядерные вопросы. Однако эти запросы всегда оставались неприемлемыми с иранской стороны.

В других областях Запад стремился продлить срок действия договора. Однако, несмотря на давление с другой стороны, сроки возможного соглашения были соблюдены, а цель западных стран по достижению соглашения с «более длительными» ядерными ограничениями достигнута не была. Соответственно, в ближайшие два года ограничения на ядерную программу Ирана будут ослаблены.

Вышеперечисленные особенности являются минимальными требованиями Ирана на переговорах. Как упоминалось ранее, соглашение вряд ли будет достигнуто до тех пор, пока не будут решены оставшиеся вопросы.