Главы МИД Ирана и КНР обсудили по телефону ситуацию вокруг СВПД

В ходе телефонного разговора, стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня, включаю ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.
Заявив, что на переговорах в Вене достигнут значительный прогресс, Амир Абдоллахиян отметив, что достижение договоренности на переговорах в Вене требует политического решения западной стороны.
Амир Абдоллахиян также подчеркнул важность решения некоторых остающихся вопросов и необходимость защиты национальных интересов Ирана, в том числе в экономической сфере.
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