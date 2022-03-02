Главы МИД Ирана и КНР обсудили по телефону ситуацию вокруг СВПД

В ходе телефонного разговора, стороны обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня, включаю ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной сделке.

Заявив, что на переговорах в Вене достигнут значительный прогресс, Амир Абдоллахиян отметив, что достижение договоренности на переговорах в Вене требует политического решения западной стороны.

Амир Абдоллахиян также подчеркнул важность решения некоторых остающихся вопросов и необходимость защиты национальных интересов Ирана, в том числе в экономической сфере.