Великобритания и Франция продолжают придерживаться неконструктивной позиции в Вене

Иранская делегация на переговорах в Вене подчеркивает, что для достижения окончательного соглашения необходимо закрыть дело о политических претензиях Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в отношении Ирана.

Несмотря на то, что все участники переговоров в Вене отмечают, что переговоры по СВПД достигли чувствительной стадии и похоже они вышли на финишную прямую Франция продолжает придерживаться неконструктивной позиции по иранской ядерной программе, повторяя утверждения МАГАТЭ, которые делаются в политических целях. Накануне также глава британской делегации на переговорах Стефани Аль-Как написала в Твиттере, констатировал близость или совпадение позиций евротройки по ядерным вопросам, связанным с Ираном.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян предупредил, что если США и Запад не будут действовать разумно, в соответствии с реальным положением вещей, то именно они будут нести ответственность за возможность любого провала в Вене.