2 мар. 2022 г., 11:37
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News Code: 84668051
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Великобритания и Франция продолжают придерживаться неконструктивной позиции в Вене

Великобритания и Франция продолжают придерживаться неконструктивной позиции в Вене

Тегеран, 2 марта. ИРНА — Несмотря на то, что переговоры в Вене по отмене санкций и восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) достигли чувствительной стадии Великобритания и Франция по-прежнему продолжают придерживаться своей неконструктивной позиции.

Иранская делегация на переговорах в Вене подчеркивает, что для достижения окончательного соглашения необходимо закрыть дело о политических претензиях Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в отношении Ирана.

Несмотря на то, что все участники переговоров в Вене отмечают, что переговоры по СВПД достигли чувствительной стадии и похоже они вышли на финишную прямую Франция продолжает придерживаться неконструктивной позиции по иранской ядерной программе, повторяя утверждения МАГАТЭ, которые делаются в политических целях. Накануне также глава британской делегации на переговорах Стефани Аль-Как написала в Твиттере, констатировал близость или совпадение позиций евротройки по ядерным вопросам, связанным с Ираном.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян предупредил, что если США и Запад не будут действовать разумно, в соответствии с реальным положением вещей, то именно они будут нести ответственность за возможность любого провала в Вене.

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