2 мар. 2022 г., 19:22
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News Code: 84668766
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Иран и Катар обсудили последние события в регионе

Иран и Катар обсудили последние события в регионе

Тегеран, 2 марта. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и Катара Хосейн Амир Абдоллахиан и Мухаммед Бен Абдель Рахман Бен Джасем Аль Тани обсудили по телефону актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки.

"В ходе телефонного разговора, министры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и региональной безопасности, переговоры по иранской ядерной программе в Вене", сообщили во внешнеполитическом ведомстве Катара.

Стороны также затронуты другие вопросы, представляющие взаимный интерес.  

Отметив, что у правительства Катара хорошие отношения с Тегераном, катарские СМИ сообщили, что Доха ранее предлагала план по сближению взглядов Ирана с США и странами Персидского залива.

Последний раз главы МИД Ирана и Катара провели встречу 27 января в Тегеране. Тогда дипломаты обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня, в частности ситуацию в Афганистане и Йемене.

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