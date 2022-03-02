Иран и Катар обсудили последние события в регионе

"В ходе телефонного разговора, министры обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки и региональной безопасности, переговоры по иранской ядерной программе в Вене", сообщили во внешнеполитическом ведомстве Катара.

Стороны также затронуты другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

Отметив, что у правительства Катара хорошие отношения с Тегераном, катарские СМИ сообщили, что Доха ранее предлагала план по сближению взглядов Ирана с США и странами Персидского залива.

Последний раз главы МИД Ирана и Катара провели встречу 27 января в Тегеране. Тогда дипломаты обсудили актуальные вопросы двусторонней и региональной повестки дня, в частности ситуацию в Афганистане и Йемене.