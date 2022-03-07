7 мар. 2022 г., 08:15
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МАГАТЭ исключило одно место в Иране из списка объектов, находящихся под вопросом гарантии

МАГАТЭ исключило одно место в Иране из списка объектов, находящихся под вопросом гарантии

Тегеран, 7 марта, ИРНА - Постоянный представитель Ирана при международной организации в Вене Мохаммад Реза Гаэби заявил, что новый доклад МАГАТЭ исключил один из иранских объектов, находящихся под вопросом гарантии.

Новый доклад, опубликованный генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, должен быть зачитан на сезонном заседании Совета управляющих агентства, которое начнется в понедельник.

Гаэби сказал, что в докладе также приветствуется совместное заявление, сделанное в субботу Гросси и главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами.

Ранее в воскресенье главный переговорщик Ирана Али Багери Кани и заместитель главы внешней политики ЕС Энрике Мора встретились в Вене в субботу, поскольку в столице Австрии проходит восьмой раунд переговоров между Ираном и пятью мировыми державами.

Багери Кани и Мора провели несколько встреч.

Ранее старший иранский переговорщик также встретился со своими коллегами из трех европейских стран, участвующих в переговорах, а именно Великобритании, Франции и Германии.

Переговоры по снятию антииранских санкций начались 27 декабря 2021 года, это один из самых продолжительных раундов подобных переговоров, и сейчас они достигли той стадии, когда их успех или неудача зависят только от политических решений западных сторон. Если западные стороны примут решения, о которых им хорошо известно, то немногие оставшиеся вопросы могут быть решены в течение ближайших нескольких дней, и окончательное соглашение уже близко.

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