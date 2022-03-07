МАГАТЭ исключило одно место в Иране из списка объектов, находящихся под вопросом гарантии

Новый доклад, опубликованный генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, должен быть зачитан на сезонном заседании Совета управляющих агентства, которое начнется в понедельник.

Гаэби сказал, что в докладе также приветствуется совместное заявление, сделанное в субботу Гросси и главой Организации по атомной энергии Ирана Мохаммадом Эслами.

Ранее в воскресенье главный переговорщик Ирана Али Багери Кани и заместитель главы внешней политики ЕС Энрике Мора встретились в Вене в субботу, поскольку в столице Австрии проходит восьмой раунд переговоров между Ираном и пятью мировыми державами.

Багери Кани и Мора провели несколько встреч.

Ранее старший иранский переговорщик также встретился со своими коллегами из трех европейских стран, участвующих в переговорах, а именно Великобритании, Франции и Германии.

Переговоры по снятию антииранских санкций начались 27 декабря 2021 года, это один из самых продолжительных раундов подобных переговоров, и сейчас они достигли той стадии, когда их успех или неудача зависят только от политических решений западных сторон. Если западные стороны примут решения, о которых им хорошо известно, то немногие оставшиеся вопросы могут быть решены в течение ближайших нескольких дней, и окончательное соглашение уже близко.