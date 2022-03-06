Ульянов назвал оставшиеся вопросы на переговорах незначительными, но важными

Главный переговорщик России на переговорах по отмене санкций в Вене в эксклюзивном интервью корреспонденту ИРНА заявил: «Оставшиеся вопросы на переговорах – незначительные, но важные. Нам нужно решить эти вопросы».

В ответ на вопрос о последних событиях на переговорах в Вене, Ульянов назвал настоящую стадию частичным перерывом на переговорах. «Трое наших коллег (представители Великобритании, Франции и Германии) решили покинуть Вену на короткий срок. Видимо они не видят места для себя в этой стадии. Они считают, что уже сделали свое дело и их присутствие здесь необязательно».

Он добавил, что тем временем Иран, Россия, Китай в настоящее время и США продолжают усилия, чтобы решить оставшиеся вопросы.

Глава российской делегации на переговорах заявил, что общий текст соглашения неофициально согласован, но остаются некоторые вопросы, в том числе интересующие иранскую делегацию. «Иранские коллеги борются за национальные интересы Ирана как лев, и это действительно так. Они борются за каждую запятую и слово и добиваются успеха. Должен сказать, что Багери Кани и его команда очень эффективные дипломаты», отметил он.

Российский дипломат назвал взаимодействие иранской делегации с Россией и Китаем отличным.

«Я уже неоднократно говорил западным коллегам, что здесь нет единого фронта против Ирана. По меньше мере, у России нет места в таком фронте. Мы, как один из вовлеченных сторон на переговорах, больше всех предприняли усилия для достижения соглашения», добавил Ульянов.

Отвечая вопрос о возможности присутствия министров иностранных дел стран-участниц СВПД в Вене для подписания сделки, переговорщик России заявил: «Некоторые министры иностранных дел могут приехать сюда, но не все страны смогут присутствовать на министерском уровне в Вене. Однако в день так называемого окончательного соглашения и возвращения Соединенных Штатов в СВПД, которое, я уверен, будет в течение следующей недели, будут присутствовать министры иностранных дел ряда государств-членов ядерной сделки».

Ульянов опроверг неответственные утверждения о негативной роли России на переговорах, отметив, что Иран и Россия как две соседние страны разделяют общую позицию по многим международным вопросам. «Мы стремимся к развитию торговых и экономических отношений с Ираном, также мы хотим снятия односторонних санкций с Исламской Республики», добавил посол.

Говоря о последней ситуации вокруг Украины, постпред РФ при международных организациях заявил о политизации западных сторон в отношении безопасности ядерных объектов Украины.

Он обещал ответные действия России на санкции Запада против Москвы.