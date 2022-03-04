Достигнуто ли окончательное соглашение по СВПД?

Сегодня началась новая волна сообщений о завершении переговоров в Вене, и ряд участников переговоров стали поздравлять друг друга с достижением договоренности. Похоже западная сторона таким образом пыталась отговорить Иран от выдвижения своих рациональных требований на переговорах в Вене, что, как всегда, не сработало.

Эта волна началась в четверг с твита главного переговорщика Франции, который разместил фотографию переговорной группы трех европейских стран (Франция, Великобритания и Германия). В своем Twitter он поблагодарил европейские дипломаты за их неустанные усилия в течение последних 11 месяцев, чтобы предположить, что переговоры завершены.

Позже, спустя час главный британский переговорщик Стефания аль-как ретвитнула сообщение франзуского коллеги, поблагодарив его.

В связи с этим, в СМИ начались спекуляции о том, что переговоры по иранской ядерной сделке завершились. Однако источник близкий к переговорам сообщил корреспонденту ИРНА, что спорные вопросы, которые считаются красными линиями Ирана, все еще остаются нерешенными.

В пятницу официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде заявил, что преждевременные хорошие новости не заменяют хорошего соглашения. "Никто не может сказать, что сделка заключена, пока не будут решены все оставшиеся нерешенные вопросы", написал Хатибзаде на своей странице в Twitter.

По его словам, для достижения договоренности "необходимы дополнительные усилия". "Все сосредоточены на заключительных критических шагах", добавил он.

Кроме того, политический директор Европейской внешнеполитической службы Энрике Мора заявил, что ряд вопросов все еще остаются открытыми и переговоры еще не завершены.

"Мы находимся на завершающей стадии переговоров в Вене, но некоторые связанные с этим вопросы все еще остаются открытыми, и успех в таких сложных переговорах никогда не гарантирован", написал он в своем Twitter.

Он отметил, что ЕС прилагает все усилия для достижения договоренности, добавив, что "мы еще не вышли на финишную прямую".

Ранее в четверг, Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что соглашение по ядерной программе Ирана почти готово. "Мы в сущности закончили. Практически. Но, как я уже сказал, что осталась пара вопросов которые необходимо решить", сказал дипломат в интервью ИРНА. Что касается деталей оставшихся вопросов, Ульянов сказал, что не хочет раскрыть детали переговоров, потому что "на данном этапе любое необдуманное заявление может иметь негативные последствия".

Согласно корреспонденту ИРНА в Вене, достижение договоренности требует политических решений Белого дома. "Между Ираном и США есть ряд разногласий. Договор не будет заключен до того, пока не будет достигнуто соглашения", сказал ИРНА 3 марта источник, близкий к переговорам.

Нынешняя администрация США не только не извинилась за незаконные и бесчеловечные действия администрации бывшего президента США Дональда Трампа против Ирана, но и не доказала своей предполагаемой готовности компенсировать прошлые действия, и Иран имеет полное право сомневаться в серьезности намерений США.

В пятницу министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиян подчеркнул, что участие министров иностранных дел в переговорах в Вене зависит от соблюдения всех красных линий Исламской Республики Иран, включая эффективные экономические гарантии.

Амир Абдоллахиян сделал это заявление в ходе телефонного разговора с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"Исламская Республика приветствует достижение консенсуса как можно скорее, но полное соблюдение иранских красных линий, таких как эффективные экономические гарантии, необходимо для того, чтобы министры иностранных дел в Вене могли объявить о завершении сделки", заявил Амир Абдоллахиян.

Наконец, достижение окончательного соглашения в Вене, вне зависимости от пропагандистской атмосферы, ждет реализм, воздержание от экстравагантности и обращение к опыту последних 4 лет. Остаются определенные решения, которые должны принимать лишь западные стороны переговоров.