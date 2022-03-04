4 мар. 2022 г., 13:31
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News Code: 84670261
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Иран: преждевременные хорошие новости не заменяют хорошего соглашения в Вене

Иран: преждевременные хорошие новости не заменяют хорошего соглашения в Вене

Тегеран, 4 марта. ИРНА — В Вене продолжаются переговоры по возобновлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, и преждевременные хорошие новости не заменяют хорошего соглашения.

Об этом заявил в пятницу официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде.

"Никто не может сказать, что сделка заключена, пока не будут решены все оставшиеся нерешенные вопросы", написал Хатибзаде на своей странице в Twitter.

По его словам, для достижения договоренности "необходимы дополнительные усилия". "Все сосредоточены на заключительных критических шагах", добавил он.

Несмотря на то, что в СМИ все чаще появляются сообщения о завершении переговорного процесса в Вене, почти все дипломаты признают, что часть проблем пока не решена, но до финишной прямой осталось совсем несколько шагов.

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