Иран: преждевременные хорошие новости не заменяют хорошего соглашения в Вене

Об этом заявил в пятницу официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде.

"Никто не может сказать, что сделка заключена, пока не будут решены все оставшиеся нерешенные вопросы", написал Хатибзаде на своей странице в Twitter.

По его словам, для достижения договоренности "необходимы дополнительные усилия". "Все сосредоточены на заключительных критических шагах", добавил он.

Несмотря на то, что в СМИ все чаще появляются сообщения о завершении переговорного процесса в Вене, почти все дипломаты признают, что часть проблем пока не решена, но до финишной прямой осталось совсем несколько шагов.