Переговоры в Вене прибыли на конечную остановку: осталось лишь несколько шагов

Однако, согласно данным корреспондента ИРНА, на переговорах все еще осталось ряд ключевых вопросов, которые если не будут решены, никакой договоренности не будет.

Несмотря на то, что в СМИ все чаще появляются сообщения о завершении переговорного процесса в Вене, почти все дипломаты признают, что часть проблем пока не решена, но до финишной прямой осталось совсем несколько шагов.

Ранее в четверг, Постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что соглашение по ядерной программе Ирана почти готово. "Мы в сущности закончили. Практически. Но, как я уже сказал, что осталась пара вопросов которые необходимо решить", сказал дипломат в интервью ИРНА. Что касается деталей оставшихся вопросов, Ульянов сказал, что не хочет раскрыть детали переговоров, потому что "на данном этапе любое необдуманное заявление может иметь негативные последствия".

Через несколько часов главный британский переговорщик Стефания аль-как написала в Твиттере на персидском языке, что очень близки к соглашению. Все стороны провели конструктивные переговоры под руководством координатора ЕС Энрике Мора, и теперь Необходимо сделать некоторые заключительные шаги".

Позже политический директор Европейской внешнеполитической службы Энрике Мора подтвердил заявления британского дипломата, заявив, что ряд вопросов все еще остаются открытыми и переговоры еще не завершены.

"Мы находимся на завершающей стадии переговоров в Вене, но некоторые связанные с этим вопросы все еще остаются открытыми, и успех в таких сложных переговорах никогда не гарантирован", написал он в своем Twitter.

Он отметил, что ЕС прилагает все усилия для достижения договоренности, добавив, что "мы еще не вышли на финишную прямую".

Кроме того, накануне первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Джалина Портер сказала, что ряд сложных вопросов на переговорах до сих пор не решен. "Стороны переговоров могут быть близки к достижению договоренности с Тегераном, однако ряд сложных вопросов еще не решен", рассказала она журналистам.

По ее словам, до тех пор, пока эти вопросы не будут решены, соглашение не будет достигнуто.

Однако, согласно корреспонденту ИРНА в Вене, оставшиеся нерешенные вопросы являются частью кампании администрации бывшего президента США Дональда Трампа по максимальному давлению на Иран с целью развала СВПД. По его словам достижение договоренности требует политических решений Белого дома. Между Ираном и США есть ряд разногласий. "Договор не будет заключен до того, пока не будет достигнуто соглашения", сказал 3 марта источник, близкий к переговорам.

По последним данным, проект текста соглашения по восстановлению в полном объеме ядерной сделки с Ираном подготовлен, однако достижение договоренности требует решения западной стороны. В последние месяцы Иран в ходе переговоров разъяснил Западу логику, причину и способы решения оставшихся вопросов. С этой точки зрения переговоры находятся на этапе, когда у США и Европы нет никакой двусмысленности в отношении позиции Ирана, и окончательное соглашение требует политических решений противоположной стороны.

Ранее представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Иран считает, что усилия по возобновлению СВПД могут увенчаться успехом, если США удовлетворят оставшиеся требования Тегерана.

На переговорах иранская сторона, в частности, потребовала отмены антииранских санкций, гарантии того, что Вашингтон вновь не выйдет из сделки, и снятия некоторых политических претензий в отношении мирной ядерной программы Тегерана.

1 марта официальный представитель МИД Ирана предупредил, что Иран готов к соглашению, но не будет ждать вечно.