Иран не будет предоставлять данные камер МАГАТЭ до реализации СВПД

Гаэби сообщил, что это первый ежеквартальный доклад генерального директора МАГАТЭ за 2022 год на заседании Совета управляющих в области контроля за выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в соответствии с резолюцией №2231 Совета управляющих, который, как и в предыдущие периоды, является обычным обновленным отчетом МАГАТЭ, который информирует о последних событиях и новой технической информации, связанной с ядерной деятельностью Ирана.

В отчете говорится, что на надзор и проверку со стороны МАГАТЭ серьезно повлияло прекращение Ираном ядерных обязательств по СВПД, включая прекращение Ираном дополнительного протокола.