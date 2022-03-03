3 мар. 2022 г., 23:27
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Иран не будет предоставлять данные камер МАГАТЭ до реализации СВПД

Иран не будет предоставлять данные камер МАГАТЭ до реализации СВПД

Тегеран, 3 марта, ИРНА - Глава миссии Ирана в Вене Мохаммад Реза Гаеби подробно рассказал о новом докладе генерального директора МАГАТЭ о процессе проверки.

Гаэби сообщил, что это первый ежеквартальный доклад генерального директора МАГАТЭ за 2022 год на заседании Совета управляющих в области контроля за выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в соответствии с резолюцией №2231 Совета управляющих, который, как и в предыдущие периоды, является обычным обновленным отчетом МАГАТЭ, который информирует о последних событиях и новой технической информации, связанной с ядерной деятельностью Ирана.

В отчете говорится, что на надзор и проверку со стороны МАГАТЭ серьезно повлияло прекращение Ираном ядерных обязательств по СВПД, включая прекращение Ираном дополнительного протокола.

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