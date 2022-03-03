3 мар. 2022 г., 23:23
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News Code: 84669973
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Разногласия с США все еще остаются открытыми на переговорах в Вене

Разногласия с США все еще остаются открытыми на переговорах в Вене

Тегеран, 3 марта, ИРНА - В то время как были сделаны комментарии по поводу окончания переговоров в Вене, источник, близкий к переговорам, сообщил IRNA, что споры с США все еще остаются открытыми.

Источник сказал, что соглашения не будет, если все стороны не договорятся по всем вопросам.

Ранее глава французской переговорной группы поблагодарил европейских представителей за их усилия в течение последних 11 месяцев.

В то же время старший российский переговорщик Михаил Ульянов написал, что долгий и изнурительный марафон подходит к концу.

Успех или провал переговоров о снятии санкций, начавшихся 27 декабря, зависит исключительно от политических решений Запада. Если западные стороны примут необходимые решения, некоторые оставшиеся вопросы могут быть решены, и окончательное соглашение будет достигнуто в течение нескольких дней.

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