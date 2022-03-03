3 мар. 2022 г., 09:39
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Амир Абдоллахиян: правительство активно добивается отмены санкций

Амир Абдоллахиян: правительство активно добивается отмены санкций

Тегеран, 3 марта, ИРНА - Министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян на встрече с руководителями информационных агентств заявил, что правительство активно занимается вопросом нейтрализации и отмены санкций.

В среду Хосейн Амир Абдоллахиян принял в Министерстве иностранных дел группу руководителей информационных агентств, главных редакторов прессы и СМИ страны.

На этой встрече, указав на продолжение встреч и взаимодействия со средствами массовой информации, он подчеркнул, что в правительстве активно прорабатывается вопрос нейтрализации и снятия санкций и предпринимаются усилия, чтобы увидеть последствия от действий, инициатив и стремлений правительства в жизни людей.

Министр иностранных дел также представил доклад, объясняющий последние события на ядерных переговорах в Вене.

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