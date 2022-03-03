Амир Абдоллахиян: правительство активно добивается отмены санкций

В среду Хосейн Амир Абдоллахиян принял в Министерстве иностранных дел группу руководителей информационных агентств, главных редакторов прессы и СМИ страны.

На этой встрече, указав на продолжение встреч и взаимодействия со средствами массовой информации, он подчеркнул, что в правительстве активно прорабатывается вопрос нейтрализации и снятия санкций и предпринимаются усилия, чтобы увидеть последствия от действий, инициатив и стремлений правительства в жизни людей.

Министр иностранных дел также представил доклад, объясняющий последние события на ядерных переговорах в Вене.