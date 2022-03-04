Последние попытки сионистского режима, чтобы сорвать переговоры в Вене

Как отмечает офис израильского премьер-министра встреча состоялась на фоне продолжающихся в Вене переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Как передает агентство Reuters, Беннет сказал Гросси, что рассчитывает на то, что Международное агентство по атомной энергии будет действовать как профессиональный и беспристрастный контролирующий орган.
Ранее стало известно, что генеральный директор МАГАТЭ Рафель Гросси посетит Иран в субботу. В ходе визита запланирована его встреча с главой Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммадом Эслами.
Тегеран, 4 марта. ИРНА — Премьер-министр сионистского режима Нафтали Беннет провел переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в преддверии его поездки в Иран.
Как отмечает офис израильского премьер-министра встреча состоялась на фоне продолжающихся в Вене переговоров по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
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