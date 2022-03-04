4 мар. 2022 г., 19:12
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News Code: 84670660
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Байден продлил режим чрезвычайного положения в отношении Ирана

Байден продлил режим чрезвычайного положения в отношении Ирана

Тегеран, 4 марта. ИРНА — Президент США Джо Байден вопреки ложным заявлениям о дипломатии принял решение продлить еще на год так называемый режим чрезвычайного положения в отношении Ирана, предусматривающий односторонние санкции против Тегерана.

По сообщению DW, президент США Джо Байден продлил санкционный режим против Ирана, введенный Вашингтоном в 1995 году.

В документе указывается, что срок действия санкций против Ирана продлен на период после 15 марта 2021 года.

Данный шаг Байдена предпринят на фоне переговоров в Вене по иранской ядерной сделке и возможного возвращения США в СВПД с Ираном, как это обещал Байден в ходе предвыборной кампании.

К опасным для США действиям Ирана Байден отнес "распространение и разработку ракет и других асимметричных и обычных вооружений, кампанию региональной агрессии, а также необычная угроза национальной безопасности, внешней политике и экономике США"

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