Байден продлил режим чрезвычайного положения в отношении Ирана

По сообщению DW, президент США Джо Байден продлил санкционный режим против Ирана, введенный Вашингтоном в 1995 году.

В документе указывается, что срок действия санкций против Ирана продлен на период после 15 марта 2021 года.

Данный шаг Байдена предпринят на фоне переговоров в Вене по иранской ядерной сделке и возможного возвращения США в СВПД с Ираном, как это обещал Байден в ходе предвыборной кампании.

К опасным для США действиям Ирана Байден отнес "распространение и разработку ракет и других асимметричных и обычных вооружений, кампанию региональной агрессии, а также необычная угроза национальной безопасности, внешней политике и экономике США"