Ежеквартальный доклад МАГАТЭ: 60% запасов урана в Иране почти удвоились

Reuters со ссылкой на МАГАТЭ сообщило в ежеквартальном отчете о ядерной деятельности Ирана, что запасы урана с 60-процентным обогащением в Иране почти удвоились, увеличившись с 15,5 кг до 33,2 кг за последние три месяца.

Общие запасы обогащенного урана в Иране в настоящее время составляют 3,2 тонны, увеличившись за последние три месяца на 707,4 кг.

До подписания ядерной сделки запасы обогащенного урана Ирана составляли более 5 тонн, а через год после выхода правительства США из ядерной сделки и с целью постепенного сокращения обязательств по ядерной сделке Иран придерживался потолка в 202,8 кг обогащенного урана и снял ограничение в 3,67% по чистоте обогащения.