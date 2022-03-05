5 мар. 2022 г., 17:41
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Ульянов: иранская делегация как лев защищает национальные интересы своей страны на переговорах

Ульянов: иранская делегация как лев защищает национальные интересы своей страны на переговорах

Тегеран, 5 марта, ИРНА - Постоянный представитель России при международных организациях и ее представитель на переговорах в Вене Михаил Ульянов, заявив, что текст соглашения доработан, но необходимо решить ряд других вопросов, отметил, что Иранские коллеги как лев защищают национальные интересы Ирана.

«Насколько мне известно, на переговорах были небольшие перерывы, — сказал Михаил Ульянов ИРНА, - Трое наших коллег решили ненадолго покинуть Вену».

«Судя по всему, эти трое коллег не видели для себя места на данном этапе переговоров и считали, что сделали свое дело и их присутствие на данном этапе не нужно», - заявил он.

«Тем временем другие, Иран, Россия, Китай и США, пытаются доработать интересующие их вопросы. Так что мы поддерживаем связь. Переговоры продолжаются, но в меньшей степени в разных форматах», - добавил он.

По его словам, «переговоры продолжаются, но в меньшей степени в разных форматах. Нам необходимо решить оставшиеся вопросы, и многие из них решаются в контексте двустороннего, а не многостороннего диалога».

Отвечая на другой вопрос об оставшихся вопросах на переговорах, он сказал, что «эти вопросы важны, но малы по сравнению с тем, что было сделано до сих пор. Я думаю, что общий текст соглашения неофициально согласован, но остаются некоторые вопросы, в том числе интересующие иранскую делегацию. Иранские коллеги борются за национальные интересы Ирана как лев, и это действительно так. Они борются за каждую запятую и слово и добиваются успеха. Должен сказать, что Багери и его команда очень эффективные дипломаты».

В другой части интервью, отвечая на вопрос о том, как иранская команда взаимодействует с российской и китайской делегациями и утверждение о том, что другие команды объединяются против Ирана, Ульянов сказал, что «неоднократно говорил своим западным коллегам, что есть единый фронт против Ирана. По крайней мере, Россия вне такого фронта, как и Китай. Я всегда говорил, что у всех нас есть общая цель, и мы должны работать вместе».

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