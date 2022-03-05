Ульянов: иранская делегация как лев защищает национальные интересы своей страны на переговорах

«Насколько мне известно, на переговорах были небольшие перерывы, — сказал Михаил Ульянов ИРНА, - Трое наших коллег решили ненадолго покинуть Вену».

«Судя по всему, эти трое коллег не видели для себя места на данном этапе переговоров и считали, что сделали свое дело и их присутствие на данном этапе не нужно», - заявил он.

«Тем временем другие, Иран, Россия, Китай и США, пытаются доработать интересующие их вопросы. Так что мы поддерживаем связь. Переговоры продолжаются, но в меньшей степени в разных форматах», - добавил он.

По его словам, «переговоры продолжаются, но в меньшей степени в разных форматах. Нам необходимо решить оставшиеся вопросы, и многие из них решаются в контексте двустороннего, а не многостороннего диалога».

Отвечая на другой вопрос об оставшихся вопросах на переговорах, он сказал, что «эти вопросы важны, но малы по сравнению с тем, что было сделано до сих пор. Я думаю, что общий текст соглашения неофициально согласован, но остаются некоторые вопросы, в том числе интересующие иранскую делегацию. Иранские коллеги борются за национальные интересы Ирана как лев, и это действительно так. Они борются за каждую запятую и слово и добиваются успеха. Должен сказать, что Багери и его команда очень эффективные дипломаты».

В другой части интервью, отвечая на вопрос о том, как иранская команда взаимодействует с российской и китайской делегациями и утверждение о том, что другие команды объединяются против Ирана, Ульянов сказал, что «неоднократно говорил своим западным коллегам, что есть единый фронт против Ирана. По крайней мере, Россия вне такого фронта, как и Китай. Я всегда говорил, что у всех нас есть общая цель, и мы должны работать вместе».