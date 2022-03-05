Политическое влияние и лоббирование не должны влиять на решения МАГАТЭ: Эслами

Глава Организации по атомной энергии Мохаммад Эслами, на пресс-конференции в субботу после встречи с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси заявил, что сегодня «мы рассмотрели и пришел к выводу. До конца июня планировалось обменяться необходимыми документами между Ираном и МАГАТЭ».

«Политическое влияние и лоббирование не должны влиять на решения МАГАТЭ, и Иран и МАГАТЭ должны заниматься вопросами вполне профессионально и вести себя в рамках экспертизы, и здесь нет места никаким политическим действиям», - отметил он.

Глава Организации по атомной энергии сказал: «Мы очень оптимистичны в отношении того, что проникновения, созданные врагами в развитии страны, были устранены. Мы должны установить новый путь и новое взаимодействие с МАГАТЭ для развития ядерной промышленности Ирана, потому что у Ирана есть долгосрочный план развития своих ядерных технологий, и мы надеемся, что развитие сотрудничества является естественным и совершенно неполитическим и профессиональным процессом, на который наша нация может повлиять».

«Экзистенциальная философия ядерной сделки и переговоров заключается в том, чтобы отвергнуть обвинения и отказаться от них. На данном этапе переговоров в Вене и на завершающем этапе одна из красных линий Ирана заключается в том, чтобы предполагаемые дела были закрыты навсегда и не вызывали никаких волнений. Исходя из достигнутых договоренностей, это шаги в виде взаимопомощи и предоставления документов, которые должны привести к сотрудничеству. Режим сионистского режима не подчиняется никаким правилам и поставил самое большое препятствие на пути мирной ядерной программы Ирана, но это не даст никаких результатов», - заключил он.