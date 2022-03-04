Присутствие глав МИД на переговорах в Вене зависит от соблюдения красных линий Ирана

Амир Абдоллахиян сделал это заявление в ходе телефонного разговора с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

"Исламская Республика приветствует достижение консенсуса как можно скорее, но полное соблюдение иранских красных линий, таких как эффективные экономические гарантии, необходимо для того, чтобы министры иностранных дел в Вене могли объявить о завершении сделки", заявил Амир Абдоллахиян.

Министр иностранных дел Ирана выразил признательность за усилия, предпринятые высоким представителем Европейского Союза, заявив, что Тегеран готов заключить хорошее и немедленное соглашение.

Боррель, в свою очередь, заявил, что большинство требований Исламской Республики были учтены в будущем соглашении.

Он сказал, что переговоры идут по пути достижения окончательного результата.