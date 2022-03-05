Гросси: Если Иран и МАГАТЭ не договорятся, неправильно думать, что СВПД будет реализован

Рафаэль Гросси на совместной пресс-конференции с главой Организации по атомной энергии мохаммадом Эсмаили заявил: «С тех пор, как господин Эслами пришел на эту должность, мы проводили регулярные встречи и пытались решить различные вопросы».

«Как и отметил г-н Эслами, есть еще некоторые конкретные вопросы, которые необходимо прояснить, и обе стороны пытались, но пока мы не добились успеха в этой области, и наши специалисты пытались системно разговаривать друг с другом», - добавил он.

«Это важно по нескольким причинам, о которых я упомяну. Во-первых, одновременно с этой встречей идут переговоры в Вене, и учитывая, что этот процесс идет параллельно переговорам, эти два процесса взаимосвязаны и если Иран, и если Иран и МАГАТЭ не договорятся по этим вопросам гарантий, не будет возможности для всеобъемлющей сделки, подобной Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)», - заявил он.

«Второй момент, который, я надеюсь, будет продвигаться вперед, заключается в том, что атомная энергетика имеет большой потенциал и важна для развития стран. Принимая во внимание все проблемы, в том числе глобальное потепление, экономический спад, вызванный коронавирусом, мы придем к выводу, что очень важно производить экологически чистую энергию, в том числе атомную», - пояснил он.

«Нашей повесткой дня не руководит какая-либо страна, и наша работа не контролируется какой-либо страной», — сказал он в ответ на вопрос о том, как долго МАГАТЭ должно цитировать шпионские документы, предоставленные МАГАТЭ сионистскими шпионами.