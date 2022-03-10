10 мар. 2022 г., 11:33
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США не заинтересованы в сильной сделке, заявил Шамхани

США не заинтересованы в сильной сделке, заявил Шамхани

Тегеран, 10 марта, ИРНА – Подход США к принципиальным требованиям Ирана показывает, что Вашингтон не заинтересован в сильной сделке. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани в четверг.

«Подход США к принципиальным требованиям Ирана, необоснованные предложения и давление на Тегеран с целью скорейшего достижения соглашения показывают, что США не заинтересованы в сильной сделке, которая удовлетворила бы обе стороны. В отсутствие политического решения США переговоры с каждым часом становятся все более запутанными», написал Шамхани в своем Twitter.
27 декабря в Вене начался восьмой раунд переговоров, участники которого доработали проект текста соглашения, но еще осталось некоторые нерешанные спорные вопросы.

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