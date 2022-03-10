США не заинтересованы в сильной сделке, заявил Шамхани

«Подход США к принципиальным требованиям Ирана, необоснованные предложения и давление на Тегеран с целью скорейшего достижения соглашения показывают, что США не заинтересованы в сильной сделке, которая удовлетворила бы обе стороны. В отсутствие политического решения США переговоры с каждым часом становятся все более запутанными», написал Шамхани в своем Twitter.

27 декабря в Вене начался восьмой раунд переговоров, участники которого доработали проект текста соглашения, но еще осталось некоторые нерешанные спорные вопросы.