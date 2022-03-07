Интересы народа – единственный эффективный фактор на взаимодействие Ирана с «пятеркой»

«Участники на переговорах в Вене действуют и реагируют исходя из своих собственных интересов, и это понятно. Единственный эффективный фактор на наше взаимодействие с группой «пятерки» также является интересом иранского народа. Таким образом, мы оцениваем новые влияющие факторы на переговоры, и, соответственно, инициативы для ускорения достижения результата стоят на повестке дня», написал иранский дипломат в своем Twitter.

Несмотря на то, что венские переговоры значительно продвинулись вперед, однако еще осталось важные нерешённые вопросы. Нет определенного времени для достижения соглашения. Иран неоднократно объявлял, что заключительная сделка добьется только в случае принятия политических решений со стороны западных стран, в частности США.

Восьмой раунд переговоров по отмене санкций начался с 27 декабря в Вене. Участники в эти дни подготовят проект соглашения и предпринимают решение об спорных вопросах.