24 февр. 2022 г., 11:30
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News Code: 84661554
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Иран: ускорение достижения соглашения требует серьезной воли западных сторон

Иран: ускорение достижения соглашения требует серьезной воли западных сторон

Тегеран, 24 февраля. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил, что ускорение достижения соглашения в Вене требует серьезной воли западных сторон для принятия реалистичного политического решения для обеспечения интересов Ирана, отметив, что отмена санкций необходима для достижения прочного соглашения.

Амир Абдоллахиян провел телефонные переговоры со своей коллегой из Британии Лиз Трасс.

Во время телефонного разговора, стороны обменялись мнениями по некоторым вопросам, представляющим взаимный интерес.

Что касается переговоров по отмене санкций в отношении Ирана в Вене, иранский министр иностранных дел сказал, что  стороны добились хорошего прогресса в этих переговорах, отметив, что переговорные делегации в Вене прилагают все усилия для достижения хорошего соглашения.

"В то же время, ускорение достижения соглашения требует серьезной воли для принятия мужественного и реалистичного политического решения западной стороны для обеспечения интересов Ирана, особенно объективной отмены санкций, для достижения прочного соглашения", добавил он.

Кроме того Амир Абдоллахиян выразил надежду, что европейские страны, присутствующие на переговорах, сыграют конструктивную и желательную роль в достижении соглашения.

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