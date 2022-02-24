Иран: ускорение достижения соглашения требует серьезной воли западных сторон

Амир Абдоллахиян провел телефонные переговоры со своей коллегой из Британии Лиз Трасс.

Во время телефонного разговора, стороны обменялись мнениями по некоторым вопросам, представляющим взаимный интерес.

Что касается переговоров по отмене санкций в отношении Ирана в Вене, иранский министр иностранных дел сказал, что стороны добились хорошего прогресса в этих переговорах, отметив, что переговорные делегации в Вене прилагают все усилия для достижения хорошего соглашения.

"В то же время, ускорение достижения соглашения требует серьезной воли для принятия мужественного и реалистичного политического решения западной стороны для обеспечения интересов Ирана, особенно объективной отмены санкций, для достижения прочного соглашения", добавил он.

Кроме того Амир Абдоллахиян выразил надежду, что европейские страны, присутствующие на переговорах, сыграют конструктивную и желательную роль в достижении соглашения.