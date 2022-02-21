Глава МИД Ирана не планирует посетить Вену

Несмотря на распространенные в СМИ сообщения об скором визите иранского министра иностранных дел в столицу Австрии, такая поездка в настоящее время не стоит на повестке дня.
Амир Абдоллахиянна на следующей неделе отправится в Африку.
Тегеран, 21 февраля, ИРНА – Визит в Вену не включен в повестку дня министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахияна.
Несмотря на распространенные в СМИ сообщения об скором визите иранского министра иностранных дел в столицу Австрии, такая поездка в настоящее время не стоит на повестке дня.
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