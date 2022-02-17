Стороны в Вене ближе, чем когда-либо, к соглашению по ядерной сделке: Багери

"В то же время соглашения не будет до тех пор, пока не будет согласовано все", отметил старший переговорщик Ирана. Он подчеркнул, что "партнерам по переговорам нужно придерживаться реалистичного подхода, избегать неуступчивости и учитывать уроки последних четырех лет".

По его словам, пришло время серьезных решений.

Багери Кани в среду также провел встречу с политическим директором внешнеполитической службы Евросоюза Энрике Морой в Вене. Замглавы МИД Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари встретился с главой Департамента общественной информации Австрии Питером Лаунски-Тиффенталем. Сафари на этой встрече подчеркнул необходимость расширения экономических и торговых связей с Австрией.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс на регулярном брифинге заявил, что проходящие в Вене консультации о восстановлении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе находятся на заключительном этапе, вскоре станет ясно, завершатся ли они успехом.

Прайсу был задан вопрос о том, возможна ли встреча госсекретаря США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном на полях Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 18-20 февраля. "Я бы не ожидал встречи госсекретаря с министром иностранных дел, во всяком случае в Мюнхене. Но я отмечу, что прямые переговоры между США и Ираном соответствовали бы нашим интересам, мы давно это говорим", — сказал он.

"Мы считаем, что в контексте консультаций в Вене прямые переговоры были бы нам полезны. Они были бы полезны с точки зрения наших усилий по обеспечению возвращения<...> к взаимному соблюдению обязательств в рамках СВПД", — добавил Прайс.

8 февраля в Вене после перерыва возобновился восьмой раунд переговоров с целью восстановления ядерной сделки в первоначальном виде и возвращения США в это многостороннее соглашение. Работа ведется как в рамках Совместной комиссии Ирана и России, Великобритании, Германии, Китая и Франции, так и в формате отдельных консультаций с США без участия Тегерана, который пока не готов к прямому диалогу с американской стороной. Переговорщики уже условились ускорить процесс работы над проектом соглашения. Предполагается, что восьмой раунд может стать последним, поскольку участники консультаций настроены на завершение работы в феврале.